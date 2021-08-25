شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة بالأهلي لتصحيح أخطاء الدفاع بعد ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح أخطاء الدفاع في المباريات الأخيرة بالدوري، والتي تسببت في استقبال شباك الفريق الأحمر عدد كبير من الأهداف، ولعبت دور كبير في تفويت الفرصة على الفريق الأحمر في الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

ويعمل موسيماني ومعاونيه على إيجاد حلول لأزمة الدفاع سواء في تمركز لاعبيه أو الرقابة أو التعامل مع الكرات العرضية والتي أفقدت الأهلي كم كبي من النقاط خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، لاسما مع عدم قدرة الفريق على الحفاظ على نتيجة التقدم لعدة مرات حتى لو كان الفارق أكثر من هدف، وكان آخرها مباراة الجونة بالأمس والتي انتهت بالتعادل 3/3 رغم أن الفارق وصل لى 3/1 للفريق الأحمر.

ويحاول موسيماني تحضير عدد من الفديوهات للاعبي الخط الخلفي بالحالات التي أخطأوا خلالها في التعامل مع الكرات، وشرح الطريقة المثالية للتعامل معها لمنع تكرارها في مباريات الكأس والسوبر المحلي والإفريقي وقبل الاستعداد للموسم الجديد.

وقال بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات»