كارتيرون يقرر إراحة بعض الدوليين فى مواجهة البنك الأهلي ومسحة طبية للفريق

القاهرة - سامية سيد -

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي منح بعض اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة في مواجهة البنك الأهلي، وجاء قرار كارتيرون بعدما حصد الفريق لقي الدورى بشكل رسمي عقب تحقيق الفوز علي الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء.

فيما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن المسحة الطبية جاءت للاطمئنان على الجميع على أفراد الفريق قبل خوض مباراة البنك الأهلي.