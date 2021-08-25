راحة لبن شرقى من تدريبات الزمالك. وشيكابالا بتابع المران من على الخط

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي أمس لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات تأهيلية واستشفائية لتفادي إصابتهم بالإجهاد والإرهاق.

وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على مران الأساسيين وسط متابعة الفرنسي كارتيرون، كما حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا علي التواجد خارج الخطوط لمتابعة المران.

وحصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم الأربعاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.