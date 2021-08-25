شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغادر الزمالك متخفيًا علي موتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

غادر محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الزمالك مقر النادى عقب انتهاء المران علي موتوسيكل، وتخفي اللاعب بوضع قميص التمرين علي وجهه حتي يستطيع المرور من الجماهير.

وتواجد عمر عبد الرازق فضل الله الشقيق الأصغر لقائد الفريق شيكابالا في مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.