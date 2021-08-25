شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكيك بوكسينج تصل العراق للمشاركة في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصري للكيك بوكسينج للمشاركة في البطولة العربية المقامة في العراق خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 11 دولة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن تلك هي المشاركة العربية الأولى للفراعنة في البطولة العربية منذ تأسيس الاتحاد رسميًا كما تضم البعثة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات للمنافسة بقوة على حصد لقب البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد ممكن من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدولة المتنافسة في البطولة العربية.

وتابع صبيح أن منافسات المنتخب الوطني للكيك بوكسينج تبدأ رسميًا غدًا الخميس حيث يقام حفل افتتاح البطولة، موضحًا ان اليوم سيتم إجراء الميزان لكافة اللاعبين المشاركين.

ويترأس البعثة محمد صبيح رئيس الاتحاد والثنائي عبدالهادي عبدالسلام و محمد ابوالحسن مدربا منتخب الرجال مريم يحيي مدربة منتخب السيدات و الحكمان محمد الزعيم و زينب مأمون ونورا انور إداري البعثة.

وتضم قائمة اللاعبين 15 لاعب ولاعبة وهم:

إسراء سليمان، فريدة سعد السوداني، رضوي محمد، مي عبدالعليم، إكرام السيد ابوالقمصان، ياسمين خالد، محمد احمد عبد الله، محمود خالد امام، محمد خالد محمد، انور عبدالله السيد، أحمد عبده، أحمد اسماعيل محمد، عمرو احمد سعد، سعد جمال سعد ابو السعود، ومحمد رضا رمضان عامر.