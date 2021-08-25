شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: التجديد لأشرف بن شرقى وإبرام صفقات سوبر طريق الزمالك لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طارق السيد نجم مصر والزمالك الأسبق والمدير الفني للترسانة من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بضرورة حسم ملف التجديد لـ أشرف بن شرقى نجم الفريق الأبيض بعد تمديد عقود الونش وزيزو لانهم عناصر أساسية .

وأضاف المدير الفني للترسانة في تصريحات مع تليفزيون الخليج 365، مع عمر الأيوبي، التجديد لنجوم الفريق مع إبرام صفقات قوية هي الطريق لحصد البطولات خاصة وان الفريق الحالي يمتلك روح الفوز وحسم المنافسات .

وأبدى نجم الزمالك السابق أرتياح لصفقة عمر كمال عبد الواحد الوافد من المصرى، مؤكدا أنه لاعب ممتاز، وإضافة كبيرة للأبيض خلال الفترة المقبلة ، ويرى ان حسام حسن مهاجم سموحة صفقة ناجحة بكل المقاييس في حال أتمامها .