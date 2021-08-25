إصابة أحمد أبو الفتوح فى مران الزمالك

القاهرة - سامية سيد -

تعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك لإصابة بكدمة قوية في انكل القدم خلال مشاركته في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة البنك.

وقام الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة بعلاج اللاعب ووضع الثلاج علي قدمه ويغادر دون استكمال المران.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون ، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، وقدم التحية للجميع بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة.

وأوضح المدير الفني للاعبين أن الفوز بالدوري ستكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.