مران الزمالك.. حضور هيثم فاروق.. اجتماع كارتيرون بشيكا.. إراحة بنشرقي.. وإصابة فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خاض لاعبو فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع الصالات الرياضية بالنادي، قبل انطلاق التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأشرف المدير الفني الفرنسي للفريق، باتريس كارتيرون ومساعدوه على هذه الفقرة والتى تأتي لعلاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين.

وحرص لاعب الزمالك السابق، هيثم فاروق على التواجد في مران الفريق اليوم؛ لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وأشاد هيثم فاروق بأداء اللاعبين طوال الموسم مؤكدًا لهم بأنهم توّجوا بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم؛ حيث قدّم التحية للاعبين بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس والتتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني الفرنسي للاعبين على أنهم كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا للجميع أنهم الأفضل في مصر بعد حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الفوز بالدوري سيكون نقطة انطلاق نحو التتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري وإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد حصد لقب البطولة.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم؛ حيث أكد طبيب الزمالك، محمد أسامة، أن المسحة الطبية جاءت للاطمئنان على الجميع على أفراد الفريق قبل خوض مباراة البنك الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الإنتاج الحربي أمس لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم؛ حيث فضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الأساسيين لتدريبات تأهيلية واستشفائية لتفادي إصابتهم بالإجهاد والإرهاق.

وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على مران الأساسيين وسط متابعة الفرنسي كارتيرون.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم؛ حيث تحدث حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وحصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على راحة من المران الجماعي اليوم بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ حيث اكتفى اللاعب بخوض بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية بصالة الجيمانزيوم.

وقسّم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت.

وتواجد عمر عبد الرازق فضل الله الشقيق الأصغر لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في مران اليوم.

وتعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لإصابة خفيفة في كاحل القدم خلال مران اليوم؛ حيث شارك في التقسيمة الفنية في مران اليوم، وتعرض للإصابة في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق.

وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء الإسعافات الأولية للاعب للاطمئنان على إصابته، على أن يتم إجراء فحوصات إضافية للاطمئنان على الإصابة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق خلال مران اليوم؛ حيث تحدث معه في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.