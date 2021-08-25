"أكثر من نصف القوة الهجومية".. كيف ساهم زيزو وبنشرقي في تتويج الزمالك بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج فريق الزمالك بلقب النسخة الجارية من بطولة الدوري 2020/2021 بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلي أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط قبل جولة من نهاية المسابقة.

الزمالك، الذي عاد ليتوّج بلقب الدوري بعد غياب منذ موسم 2014/2015 آخر تتويج له، سجل خلال 33 جولة خاضها بالنسخة الجارية من مسابقة الدوري 60 هدفًا بينما استقبت شباكه 20 هدفًا.

وساهم لاعبين فقط في فريقه بأكثر من 50% من القوة التسجيلية خلال الموسم وهما المحترف المغربي بصفوفه أشرف بنشرقي ـ الذي يتصدر جدول هدافي الزمالك في النسخة الجارية من الدوري بـ 15 هدفًا ـ والجناح الأيمن أحمد السيد "زيزو".

وشارك أشرف بنشرقي، الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر وتم توظيفه في بعض المباريات كمهاجم، مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 30 مباراة ببطولة الدوري؛ حيث سجّل 15 هدفًا وصنع 7 لزملائه خلال 2405 دقيقة لعب، بينما حصل على 5 بطاقات صفراء.

وشارك زيزو، الذي تم توظيفه كظهير أيمن ولاعب خط وسط وظهير أيمن خلال الموسم الجاري، مع في 32 مباراة ببطولة الدوري؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 لزملائه خلال 2645 دقيقة لعب وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وسجل أشرف بنشرقي وزيزو سويًا 24 هدفًا من أصل 60 هدفًا سجلها لاعبو الزمالك خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري بجانب الأهداف التي صنعها الثنائي لبعضهما وزملائهما في الفريق ليتخطيا أكثر من نصف قوة الزمالك الهجومية بالدوري.

ويمتلك الزمالك في صفوفه ثلاثة مهاجمين استكمل بهم منافسات بطولة الدوري بعدما رحل مهاجمه الأساسي مصطفى محمد على سبيل الإعارة لصفوف نادي جالاتا سراي التركي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

الزمالك كان يمتلك المهاجم الشاب أسامة فيصل بجانب مصطفى محمد قبل أن يتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري من صفوف نادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة بجانب ضم مروان حمدي من المقاصة في صفقة انتقال نهائي.

وشارك مصطفى محمد قبل رحيله لجالاتا سراي مع الزمالك في 4 مباريات بالدوري؛ حيث سجل هدفين خلال 297 دقيقة لعب، فيما شارك سيف الدين الجزيري في 19 مباراة مع الزمالك بالدوري؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلهما لزملائه خلال 1174 دقيقة لعب، فيما شارك مروان حمدي في 17 مباراة مع الزمالك في الدوري مسجلًا هدفًا واحدًا خلال 370 دقيقة لعب بينما شارك أسامة فيصل في 11 مباراة مسجلًا هدفًا واحدًا خلال 125 دقيقة لعب.