مشاهدة مباراة الاهلي وضمك في بث مباشر بـ الدوري السعودي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي على رابط كورة لايف، في افتتاح منافسات اليوم الاول من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021.

يستضيف أهلي جدة نظيره فريق ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، والتي ستشهد حضوراً جماهيري بعد غياب دام لأكثر من سنة ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وضمك في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين على قناة SSC SPORT HD 1 المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح.

وسيبحث الراقي اليوم الي تحقيق الفوز الأول له في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد ان تعادل في الجولتين الماضيتين أمام كلا من الفيصلي بنتيجة 1-1، والحزم بنتيجة 2-2 على الترتيب.

على الجانب الآخر يسعي فريق ضمك الى تحقيق فوزه الثاني في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث فاز الجولة الماضية على الصاعد حديثاً فريق الطائي بهدف دون مقابل، وكان قد تعرض بالجولة الأولى لهزيمة ثقيلة أمام النصر بنتيجة 1-4.

ويحتل الاهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، في المقابل يتواجد ضمك في المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن الفريقين قد ألتقيا خلال 4 مباريات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالهم فريق الأهلي من اقتناص فوز وحيد، بينما حقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات.