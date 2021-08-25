صفقات فيورنتينا | ناستاسيتش يعود إلى منزله القديم بنصف مليون يورو!

قرر قلب الدفاع الدولي الصربي «ماتيا ناستاسيتش» العودة إلى منزله القديم في مدينة فلورانسا الإيطالية بنصف مليون يورو تقريبًا.

ووافق ناستاسيتش على الانضمام لصفوف فيورنتينا بعقد مدته موسمين ينتهي في يونيو 2023 بعد أن قضى الأعوام الـ 9 الماضية بين صفوف ناديي مانشستر سيتي الانجليزي وشالكه الالماني.

وسبق للاعب صاحب الـ 28 عامًا (ولد 28 مارس 1993) تمثيل نادي فيورنتينا الايطالي لمدة موسم واحد 2012/2011 بعد انضمامه نادي بارتيزان بلجراد الصربي.

ورحل ناستاسيتش إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2012، لكنه لم يستطع الاستمرار أساسيًا بعد موسمه الأول، ليقرر الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية عام 2014 إلى صفوف نادي شالكه بنظام الإعارة.

ودافع ناستاسيتش عن شعار شالكه في الفترة من 2014 إلى 2021، واستطاع المشاركة في 122 مباراة بمنافسات الدوري الالماني (البوندسليجا)، بالاضافة إلى 17 مباراة في كأس ألمانيا، و10 مباريات في الدوري الأوروبي، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويُعد اللاعب صاحب 28 مباراة دولية مع منتخب صربيا الأول، و8 مباريات مع منتخب صربيا تحت 21 عامًا، الصفقة الرابعة بالنسبة لنادي فيورنتينا في الميركاتو الصيفي 2021.

وعملت إدارة فيورنتينا على تخفيف فاتورة الرواتب مع فتح باب الانتقالات الصيفية الحالية بترك 19 لاعبًا من بينهم الفرنسي «فرانك ريبيري»، بالاضافة إلى الأرجنتيني «جيرمان بيتزيلا» والإسباني «بول ايرولا».

كما أعار فيورنتينا 9 لاعبين دفعة، كان أبرزهم الإفواري كريستيان كوامي، المنتقل إلى العملاق البلجيكي آندرلاخت.

صفقات فيورنتينا في الميركاتو الصيفي 2021