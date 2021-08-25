مشاهدة مباراة الوحدات والجليل في بث مباشر بـ كأس الاردن رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوحدات والجليل في كأس الاردن على رابط كورة لايف، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي، ضمن إحدى مباريات اليوم الاربعاء 25-8-2021.

تقام مباراة الوحدات والجليل في كأس الاردن على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الوحدات والجليل، على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

حصل الوحدات على بطاقة التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس الاردن 2021، بعدما انتصر على شباب حوارة بنتيجة (4-1) بدور 32، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 15 أغسطس.

في المقابل، تأهل نادي الجليل إلى دور 16، على حساب الفريق الذي تأهل إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة “الكرمل”، بهدفٍ دون رد.

يذكر أن نادي الفيصلي يتصدر سجل بطولات كأس الاردن برصيد 20 لقب، آخرها في النسخة الماضية 2018/2019، بعدما ألغيت نسخة 2019/2020، ويأتي الوحدات في المرتبة الثانية بـ 10 ألقاب، بينما حققت أندية الجزيرة، شباب الاردن، والرمثا اللقب مرتين، والاهلي وذات راس والعربي مرة واحدة لكل منهما.