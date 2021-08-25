مشاهدة مباراة العين والامارات في بث مباشر بـ الدوري الاماراتي أدنوك رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة العين والامارات على رابط كورة لايف، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25-8-2021.

يستقبل فريق العين ضيفه نادي الامارات على ملعب هزاع بن زايد، وبحضور الجماهير، بنسبة لا تتخطى 60% من سعة الملعب، للمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيبحث فريق العين عن مواصلة البداية القوية، بعد فوزه على خورفكان في الجولة الأولى لمنافسات دوري أدنوك بنتيجة (3-1)، كان للنجم لابا كودجو نصيب الأسد فيها بتسجيل ثنائية.

وأصبح لابا كودجو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع فريق العين في الدوري الاماراتي منذ انضمامه في عام 2019، أحرز 34 هدفًا حتى الآن، ويعتبر بندر الأحبابي الأكثر صناعة إلى المهاجم التوجولي برصيد 11 تمريرة حاسمة.

واعلن العين تعاقده رسميًا مع النجم المغربي سفيان رحيمي قادمًا من صفوف نادي الرجاء، ومن المتوقع مشاركته بشكل اساسي في تشكيلة المدرب سيرجي ريبروف الجولة الثالثة بعد التوقف الدولي.

على الجهة المقابلة، يتطلع فريق الامارات إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام العين لتعديل المسار، خاصة أن بداية الصقور على ملعبه لم تكن جيدة، بعدما خسر أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى.

الجدير بالذكر، ان العين التقى بنادي الامارات في 8 مناسبات سابقة، وحقق فيها البنفسج الفوز 6 مرات، فيما سيطر التعادل على مباراتين مرتين، ما يعني أن الصقور يسعون لكتابة التاريخ سعيًا وراء فوز تاريخي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والامارات في الدوري الاماراتي أدنوك، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الامارات.

ينقل بث مباشر مباراة العين والامارات على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على قناة الشارقة الرياضية.