المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ينتقد ريال مدريد بسبب مبابي

وجه المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي “ليوناردو”، انتقادا شديدا لإدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بسبب حديثهم المستمر مع كيليان مبابى من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتحدث ليوناردو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأكد وصول عرض من ريال مدريد من أجل كيليان مبابى، إلا أنه انتقد الطريقة التي يضغط بها فلورنتينو بيريز، على النجم الفرنسي من أجل عدم التجديد مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد في يوليو 2022، ويستمر في رفضه القاطع، التجديد مع فريق ناصر الخليفي، ما ترك النادي الفرنسي بين خيارين أحلاهما مر لنادي العاصمة الفرنسية، إما بيعه الآن وهو في مقتبل العمر الكروي، أو تركه يرحل مجاناً بعد إستقطابه صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

‏كيف تفاعل ليوناردو مع عرض ريال مدريد؟

قال ليوناردو في خضم حديثه عن عرض ريال مدريد من أجل كيليان مبابى “لطالما كنا نهدف للإبقاء على مبابي، وتمديد عقده، ولا يزال الأمر كذلك. قدمنا عرضين مهمّين لكيليان. نريد أن نثبت له إنه لاعب مهم، في مركز المشروع لكن ليس فوقه”.

وتابع “‏فيما يتعلق بموقف مدريد، يبدو الأمر كاستراتيجية للحصول على رفض من جانبنا، لإظهار أنهم جربوا كل شيء والانتظار لعام للحصول عليه مجانا. ريال مدريد يتصرف بهذا الشكل منذ عامين، هذا غير لائق وغير مشروع حتى لأنهم تواصلوا مع اللاعب. هذا غير مقبول بالنسبة لنا، لأن هذا غير لائق.”

‏وأكمل “إنه الدليل بذاته على الاستراتيجية: عرض يصل على بعد عام من نهاية عقده وسبعة أيام من نهاية الميركاتو. إنهم يريدون تلقي رفض لكي يُظهروا لكيليان أنهم جربوا كل شيء ويشرعوا في التفاوض من أجل العام المقبل.”

‏ وعن رغبة الدولي الفرنسي في الرحيل عن حديقة الأمراء أوضح المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قائلًا “مبابي يريد الرحيل، هذا يبدو لي واضحا. إذا كان ريال مدريد قد قدم عرضاً، فهذا يبدو لي واضحاً. أنا أقدم موقفاً واضحاً، على ما أعتقد، بالنسبة للجميع. لا يمكننا تغيير خططنا في آخر اسبوع من الميركاتو. إن أراد الرحيل، فلن نحتفظ به بالقوة لكن بشروطنا.”

‏ وختم في ما يمكن أن يوحي بقبول النادي الاستسلام والسماخ لمبابي بالرحيل بالقول “لم يسبق أن فتحنا الباب لرحيل. الناس يقولون إنني أريد البيع بعكس ناصر، ولكن أنا وناصر لدينا ذات الرأي. نحن على نفس الموجة. كلانا يدافع عن النادي.”

وتابع “نهدف إلى تجديد عقده لكن إن أراد لاعب ما الرحيل فذلك يتم وفقا لشروطنا وهذا ينطبق على جميع اللاعبين”.

جدير بالذكر ان ريال مدريد قدم عرضًا بقيمة 160 مليون يورو مساء يوم أمس الثلاثاء من أجل كيليان مبابى، تاركاً الكرة في ملعب ناصر الخليفي والمسؤولين في باريس سان جيرمان، قبل أقل من أسبوع على نهاية الميركاتو الصيفي 2021.