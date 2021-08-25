لماذا ينتظر جمهور الوداد المغربي الجزء الخامس من «لاكاسا دي بابيل»؟

ينتظر جمهور الوداد المغربي إذاعة حلقات الجزء الخامس من مسلسل لاكاسا دي بابيل بدءًا من يوم 3 سبتمبر المقبل، بسبب مشاركة أحد لاعبي الفريق السابقين خلال حلقات الجزء الذي تم تصوير بعض مشاهده في مدينتين مغربيتين.

وأعلنت شبكة البث التدفقي Netflix تقسيم حلقات الموسم الخامس إلى جزأين، الأول يبدأ في 3 سبتمبر 2021، والثاني يبدأ في 3 ديسمبر من نفس العام.

وكان البروفيسور فشل في اتمام عملية السرقة الثانية خلال الجزئين الثالث والرابع، كما قُتل بعض العناصر الهامة في فريقه.

ومن المنتظر ظهور لاعب نادي الوداد المغربي السابق «محسن ناشيط» في الجزء الخامس من لاكاسا دي بابيل، بعد دعوته من قبل المخرج «ألفارو مورتي».

وقال محسن ناشيط في شهر يونيو الماضي «تلقيت رسالة على بريدي الإلكتروني ثم على حسابي بموقع انستاجرام من مخرج لاكاسا دي بابيل للمشاركة في الجزء الخامس من المسلسل. فريق العمل طلب بياناتي وصوري وأخبرني بأنني سوف أكون ضمن طاقم الممثلين في بعض الحلقات».

وأكد محسن ناشيط أن بعض الحلقات من الجزء الخامس تم تصويرها في المغرب بمدينتي ورزازات والدار البيضاء.

واختار مخرج مسلسل لاكاسا دي بابيل اللاعب محسن ناشيط في حلقات الجزء الخامس بسبب حادث الاختطاف الذي تعرض له على يد مافيا تركية بعد الانتقال من الوداد البيضاوي في نهاية عام 2018 إلى صفوف نادي جالطة سراي.

وانهارت المسيرة الكروية للاعب محسن ناشيط بعد حادث اختطافه في تركيا، حيث قرر العودة إلى المغرب واحتراف التمثيل.