مشاهدة مباراة الرائد والحزم في بث مباشر بـ الدوري السعودي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرائد والحزم في الدوري السعودي على رابط كورة لايف، في افتتاح منافسات اليوم الاول من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021.

يستقبل ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة مواجهة قوية بين الرائد وضيفه الحزم، في مباراة عنوانها التحدي والصمود حيث سيسعي الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل الدخول في المنافسة ومقارعة الكبار على لقب دوري المحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ويدخل رائد التحدي مباراة اليوم ساعياً لمصالحة جماهيره بعد أن مُني بهزيمة قاسية بالجولة الماضية أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة، وكان قد أفتتح الدوري السعودي بالفوز على الفتح بهدف دون مقابل، ليحصد ثلاث نقاط جعلته في المركز العاشر بجدول الترتيب.

على الجانب الأخر لا تقل مباراة اليوم أهمية بالنسبة لفريق حزم الصمود الذي يبحث عن فوزه الاول في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تعادل في الجولتين السابقتين أمام التعاون 3-3، ثم أهلي جدة 2-2 على الترتيب، ويقبع الحزم في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والحزم في تمام الساعة 18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية، 16:05 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الرائد والحزم في الدوري السعودي للمحترفين على قناة SSC hd 5، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “خالد المديفر”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

كان الفريقين قد ألتقيا يوم 11-10-2020 في مباراة ودية ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد 2021-22 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، تقدم الحزم عن طريق اللاعب “الحاج عثمان باري”، وتعادل لفريق الرائد اللاعب “محمد فلاح السهلي”.

الرائد 2-0 الحزم

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة الثالثة

ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – مدينة بريدة

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