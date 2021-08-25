الدوري السعودي | الروماني كوزمين كونترا مدرباً جديداً لاتحاد جدة خلفا لفابيو كاريلي

استقرت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على المدرب الروماني كوزمين كونترا، كمدرب للفريق، خلفًا للمقال فابيو كاريلي.

وأقالت إدارة العميد، المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مباشرة بعد خسارة الفريق لنهائي البطولة العربية (كأس محمد السادس) أمام الرجاء المغربي يوم السبت الماضي في الرباط.

‏ وسيتابع مدرب فريق الاتحاد الجديد الروماني كوزمين كونترا مباراة العميد أمام الفيصلي بالمجمعة بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين وفقاً للصحفي عادل الماس، على ان يتم الاعلان عن اتمام التعاقد معه في الساعات القليلة القادمة.

وأضاف نفس المصدر، أن الحدير الفني الرومانى، سيبدأ العمل رسميًا مع الاتحاد، في مباراة الفريق امام أبها بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.”