مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في بث مباشر بـ الدوري الاماراتي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الدوري الاماراتي على رابط كورة لايف، في إطار منافسات الجولة الثانية، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021.

يستضيف شباب الاهلي دبي نظيره عجمان على ستاد راشد في اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية بالموسم الجديد 2021-22، وسيسعي فرسان فزاع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المسابقة.

ويدخل شباب الاهلي دبي المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي” برصيد 6 نقاط، حصدهم من الفوز في الجولة الأولى على نادي الامارات بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر يتفوق عجمان بفارق الاهداف عن مضيفه اليوم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد أن أكتسح النصر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الدوري الاماراتي على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الشحي”، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحوسني”.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان يوم 11-3-2021 بالجولة الـ20 في الدوري الاماراتي من الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم عجمان عن طريق اللاعب “أبو بكر ستيف تراولي”، وتعادل لشباب الاهلي اللاعب “جلال الدين ماشاريبوف”.

شباب الاهلي دبي 1-0 عجمان

الدوري الاماراتي – الجولة الثانية

ستاد راشد

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 17 | هدف تقدم شباب الاهلي عن طريق اللاعب البرازيلي “إيجور دا كروز”