5 أسباب توضح سر اصرار مبابي على الانتقال لـ ريال مدريد

أصبح انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد من الأمور المُسلم بها، سواء في الميركاتو الصيفي الجاري، او في الصيف المقبل «2022».

رغبة مبابي العارمة في السير على خُطا مثله الأعلى «كريستيانو رونالدو»، وتحقيق حلم طفولته بالانضمام إلى ريال مدريد، جعلته يرفض أموالًا طائلة من باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده، كما لم يلفت انتباهه اهتمام أندية أخرى أبرزها ليفربول.

وكان من المعروف منذ بداية انضمام مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو في 2018 نظير 145 مليون يورو، بأنها مجرد خطوة مؤقتة من أجل مساعدته على التطور بشكلٍ أسرع في بيئة مستقرة، ولأن ريال مدريد لم يرغب في التعاقد معه في ظل توهج الـ BBC «رونالدو، بنزيمة، بايل»، آنذاك.

وبحسب العديد من التقارير الاسبانية والفرنسية، فإن ريال مدريد تقدم بأول عرض رسمي إلى باريس للتعاقد مع مبابي أول أمس، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل على الرغم من طول فترة الغرام بين اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واللوس بلانكوس.

ومع اقتراب إتمام الصفقة المنتظرة، نرصد لكم في هذا التقرير 5 أسباب توضح سر اصرار مبابي الشديد على الانتقال لـ ريال مدريد..

حلم الطفولة – رونالدو

بالنسبة للاعب المولود في العاصمة الفرنسية «باريس»، فإن الانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو سيمثل تحقيق حلم الطفولة، وانعكس حبه للنادي من خلال الأسطورة كريستيانو رونالدو، حيث ظهر في صورته وهو جالس في غرفة نومه، محاطًا بصور من ذكريات ريال مدريد، أبرزها صور النجم البرتغالي.

هذا الشعور هو الدافع الاساسي وراء اصرار مبابي على ارتداء قميص ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، على الرغم من تلقيه عروض بمبالغ فلكية لن يحصل عليها في لوس بلانكوس، قدمها له ناديه الحالي باريس سان جيرمان لتجديد عقده في حديقة الأمراء.

السعادة

أظهر مبابي طوال حياته المهنية أن لديه فكرة واضحة جدًا عن الاتجاه الذي يريد أن يأخذ مستقبله فيه، ففي عام 2017 أتيحت الفرصة لمهاجم موناكو آنذاك للانضمام إلى ريال مدريد، ولكن كان يعلم بأنه فرصته في المشاركة ستكون محدودة، ولذلك اختار باريس سان جيرمان بدلًا من ذلك.

والآن، يعرف مبابي بأنه سيكون أكثر سعادة مع ريال مدريد في هذه المرحلة من مسيرته، بغض النظر عن مشروع باريس سان جيرمان الهائل، بعدما كون فريقًا مرصع بالنجوم قادر على المنافسة على جميع البطولات.

القيادة

بمجرد وصوله إلى ريال مدريد سيتولى دورًا قياديًا رئيسيًا على الرغم من تواجد كريم بنزيمة، إيدين هازارد، جاريث بايل، وغيرهم، وهو ما لم يكن قادرًا على القيام به خلال الفترة التي قضاها في باريس.

فعند وصوله إلى باريس سان جيرمان وجد البرازيلي نيمار جونيور هو النجم الأول، والآن مع تواجد ليونيل ميسي ازداد الأمر تعقيدًا.

التضحية

بجانب تضحيته بأموال باريس سان جيرمان، ضحا مبابي بفرصة اللعب إلى جانب نجم طفولته كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وهو مستعد لفعل الشيء نفسه مع ليونيل ميسي الذي جاء باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة.

بنزيمة

أصبح كريم بنزيمة صديقًا مقربًا لكيليان مبابي، ولعب دورًا أساسيًا في مقاومة النجم الشاب لجهود باريس سان جيرمان، حيث تحدث الثنائي كثيرًا عن كل ما يتعلق بريال مدريد خلال فترة وجودهما معًا في منتخب فرنسا ببطولة يورو 2020 هذا الصيف.

وسيستمر دور بنزيمة الرئيسي مع مبابي في ريال مدريد كمصدر ثابت للتأقلم بشكل أسرع، على الرغم من أن المهاجم الشاب قد أظهر بالفعل أنه يتمتع بالشخصية المطلوبة للنجاح في سانتياجو برنابيو.