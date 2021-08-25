«فيفا» يخاطب رئيس الوزراء البريطاني للسماح للمحترفين بالانضمام إلى منتخبات بلادهم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاطب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن السماح للاعبين الدوليين بخوض تصفيات كأس العالم مع منتخبات بلادهم.

وبحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز"، فقد قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا، السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل ”للحفاظ وحماية النزاهة الرياضية“.

وشدد إنفانتينو على طلب الدعم من رئيس الوزراء البريطاني حتى يكون بوسع اللاعبين تمثيل منتخباتهم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة الدوري الإسباني، أنهما تدعمان الأندية التي ترفض ترك لاعبيها لمنتخباتهم في البلاد، التي تتطلب دخول الأشخاص العائدين منها الحجر الصحي، وخاصة في أمريكا الجنوبية.

وقررت الأندية عدم السماح للاعبيه الذين سيذهبون إلى دول "القائمة الحمراء" التي حددتها بريطانيا خلال سبتمبر المقبل للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وينطبق قرار الرابطة على 60 لاعباً من 19 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين كان من المقرر سفرهم إلى 26 دولة من القائمة الحمراء.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان لها الي أن مناقشات مكثفة أجريت بين الاتحاد الإنجليزي والحكومة في محاولة لإيجاد حل لتلك المعضلة، لكن بسبب مخاوف بانتشار الجائحة وتهديد المسافرين إلى دول القائمة الحمراء بالإصابة لم يحدث أي تهاون.

وفي بريطانيا، تنص القوانين على عزل القادمون من دول القائمة الحمراء في فنادق خاصة لمدة 10 أيام قبل دخولهم البلاد والانخراط بصورة طبيعية في المجتمع، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه مع اللاعبين.

يشار إلى أن مصر من بين دول القائمة الحمراء التي أعدتها بريطانيا لتتعامل مع الوافدين منها بشروط خاصة خلال جائحة كورونا.

وبهذا القرار، يكون المنتخب الوطني المصري قد تعرض لضربة قوية بتأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال عن بداية مشوار تصفيات كأس العالم، إذا لم تتراجع رابطة الدوري الإنجليزي عن قرارها.