الدوري الأميركي للمحترفين: بودنهولتسر يمدد عقده مع ميلووكي

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لوس أنجليس: مدّد أفضل مدرب مرّتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مايك بودنهولتسر، عقده مع حامل اللقب ميلووكي باكس حتى موسم 2024 2025.

ومدّد المدرب عقده ثلاث سنوات بالإضافة إلى العام المتبقي من عقده، بحسب ما ذكرت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية.

وقاد بودنهولتسر (52 عاماً) ميلووكي إلى لقبه الأول في الدوري منذ 1971 عندما توّج مع لو أسيندور.

قال مالكو النادي مارك لاسري، وويس إدينس وجايمي دينان في بيان "يا لها من رحلة، احراز لقب الدوري يجعلنا نقدّر صعوبة التتويج والامتنان للاعبين والمدربين الذين انجزوا المهمة".

تابعوا "قيادة مايك القوية، خبرته التدريبية، التزامه بتطوير اللاعبين وتكيّفه كانت أساسية في عملنا سويا للمنافسة واحراز الألقاب".

حلّ ثالثا في ترتيب المنطقة الشرقية ضمن الدور المنتظم. أقصى ميامي هيت، بروكلين نتس واتلانتا هوكس في الادوار الاقصائية، قبل التفوّق على فينيكس صنز في نهائي الدوري.

واختير بودنهولتسر أفضل مدرب في الدوري عام 2015 مع أتلانتا و2019 مع ميلووكي.

أمضى ثلاثة مواسم مع باكس محققا 162 فوزا و65 خسارة في الدور المنتظم و31 فوزا و17 خسارة في الأدوار الاقصائية.