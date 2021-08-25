شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحسم مصير الراحلين عن الأهلى بعد العودة من جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر عقب انتهاء الأجازة التي سيحصل عليها بنهاية الأسبوع الحالي ويستغلها في السفر إلى بلاده لقضاء بعض لوقت مع عائلته عقب نهاية مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل.

ويخطط موسيماني للموافقة على رحيل أكثر من لاعب في صفوف الأهلي بنهاية الموسم الحالي سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، في ظل عدم الحاجة لجهود هؤلاء اللاعبين يأتي في مقدمتهم مروان محسن وجونيور أجايي وحسم باقي قائمة اللاعبين الراحلين.

ويرغب موسيماني في الانتهاء من حسم قائمة الراحلين عن الأهلي قبل إرسال القائمة الأولية لاتحاد الكرة، من أجل تحديد قائمة الموسم المقبل وتدعيم المراكز التي تحتاج للدعم وإفساح مجال لقيد الصفقات الجديدة مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».