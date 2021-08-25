شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. نتائج البعثة المصرية فى طوكيو اليوم الأربعاء 25 أغسطس. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتائج البعثة المصرية اليوم الأربعاء والمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو تفاوت ونتائج مختلفة ، على مستوى الألعاب التى تم خوضها.

وخاض لاعبى منتخبات السباحة وتنس الطاولة منافسات اليوم وجاءت النتائج كالتالى ...

تنس الطاولة

خسر سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

كما خسر إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات

وخسر أيضا أيمن الزتاتى لاعب المنتخب الوطنى فى تنس الطاولة، من بطل ألمانيا بنتيجة 3-0 فى أولى مباريته ضمن منافسات المجموعات

خسرت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى امام نظيرتها المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3/0

فى المقابل تغلب سيد يوسف على نظيره لاعب استراليا 3/1 فى ثانى مبارياته اليوم بعد أن خسر امام لاعب فرنسا بالمباراة الأولى.

السباحة

وودع زياد كحيل لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الـ11 في منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة بزمن قدره 3:04:85.

وودعت السباحة المصرية آية أيمن، سباق 50 متر حرة بعد احتلالها المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، في دورى الألعاب البارالمبية.