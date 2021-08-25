شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يرزق بمولودته الأولى دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق محمد إيهاب البطل الأوليمبي فى رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دو جانيرو 2016 بمولودته الأولى دهب ، حيث أعلن ذلك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك .



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أعلن مؤخرا محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل .

محمد إيهاب كان يطمح فى الحصول على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو فى ظل الطلب التى تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية خاصة أن البطل الأولمبى محمد إيهاب لم يكن ضمن اللاعبين الذى ثبت عليهم تهمة المنشطات التى تسببت فى حرمان الإتحاد المصرى من المشاركة .

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.