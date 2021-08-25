شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تسليم درع الدورى للزمالك فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تسليم نادى الزمالك درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل فى الجولة 34 والأخيرة بالدورى.

وينتهى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من تجهيز درع الدورى، على أن يتم نقله لاستاد بتروسبورت يوم الجمعة تمهيدا لتسليمه للزمالك فى الملعب.

وتوج الزمالك رسميا بدرع الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه عقب الفوز أمس على الانتاج الحربى 2-0.

حقق فريق الزمالك لقب الدورى موسم 2020 / 2021 رسميًا بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث وصل رصيد الفارس الأبيض للنقطة 79 ليحسم اللقب بشكل رسمى بعد منافسة شرسة مع الأهلى.