شكرا لقرائتكم خبر عن فاز بـ 11 بطولة وسجل 41 هدفا.. رحلة تاريخية لـ "جونيور أجاي" مع الأهلى قبل الفراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى النادى الاهلى أن مسئولو القعة الحمراء أنهوا إجراءات فسخ التعاقد مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" الاهلى أنهى اجراءات فسخ التعاقد مع جونيور أجايى بالتراضى منذ ساعات قليلة بسبب رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسيمانى فى عدم استمرار اللاعب مع النادى بالموسم الجديد بعد تراجع مستواه".
وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة مما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.
واتجه الاهلى للإستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.
جونيور أجاي من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.
المهاجم النيجيرى كان أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.
أجاي الذى خاض موسمه الخامس مع الأهلي، تتذكر له الجماهير الحمراء كم كبير من أهدافه بسبب طريقتها المختلفة وشكلها الجمالي في التسجيل.
من ينسى هدف أجاي الأول مع الأهلي في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان واستلام الكرة وهو يعطي المرمى ظهره ثم تسديد الكرة بشكل مباشر (على الطاير) لتسكن الشباك بطريقة رائعة.
أو هدفه في مرمى الزمالك خلال أول مباراة قمة يخوضها مع الأهلي بضربة رأسية رائعة في مرمى أحمد الشناوي. وهدفه أيضا في الشباك البيضاء في الدور الثاني للدوري المصري 2016/2017 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في وسط الملعب ومررها مباشرة ثم انطلق داخل منطقة الجزاء واستلمها مرة أخرى وسدد بدقة في شباك عمر صلاح حارس الزمالك وقتها.
من ينسى هدف أجايي الرائع في مرمى سموحة خلال نصف نهائي كأس مصر 2017 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس.
أو عندما استلم الكرة وظهره للمرمى خلال مباراة الأهلي والوداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ثم الدوران حول نفسه بطريقته المعتادة ليمر من مدافعي الفريق المغربي ويسدد كرة قوية ردها الحارس وتابعها مؤمن زكريا في الشباك.
أهداف أجايي على طريقته مع الأهلي ظلت مستمرة في موسمه الثاني. يدخل بديلا أمام الترجي والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ولا تخدم فريقه ومن أول لمسة يسجل بضربة رأسية أكثر من رائعة ويقود المارد الأحمر للفوز وخطف التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال من استاد رادس.
تسديدة رائعة بباطن القدم من وضعية صعبة ومكان صعب تسكن شباك إنبي في الدوري، ثم تألق ضد المقاصة وتسجيل هدف التعادل من استلام وترويض للكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، ثم انطلاقة وتمريرة تضع وليد سليمان أمام الشباك الخالية ليسجل هدف الفوز.
سجل أجاى بتسديدة مباشرة (على الطائر) أمام المقاصة، ويحول عرضية معلول في المرمى أمام سيمبا بعد (غمزة للكرة) أنهت جملة فنية رائعة خير نهاية في الشباك.
أجاى سجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك في السوبر حيث استلم الكرة ويدور حول نفسه ويضع الكرة في شباك محمد عواد مرة ثانية بهدف ثالث للقلعة الحمراء قاد فريقه للتتويج بلقب السوبر رقم 11.