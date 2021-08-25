الامارات | الأهلي يُكرم لاعبيه بعد ضياع لقب الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُكرم لاعبيه بعد ضياع لقب الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بإقامة حفل تكريم لهم في الأيام المقبلة، بعد انتهاء مشاركتهم في الدوري المحلي وحصول غريمه التقليدي على اللقب.

وقال الخطيب خلال اجتماعه مع اللاعبين عقب مباراة الجونة في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري، انه قرر إقامة احتفالية كبرى للاعبين بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري.

وطلب رئيس النادي الأهلي من لاعبيه نسيان بطولة الدوري والتركيز في بطولة كأس مصر وكأس السوبر الافريقي، مشدداً على أن جماهير الأهلي تنتظر من اللاعبين العودة من جديد لطريق البطولات وعدم التوقف عند ضياع بطولة واحدة.

وأشار الخطيب: "نحن نتفهم الظروف التي تسببت في ضياع الدوري جراء كثرة المشاركات المحلية والخارجية ما أثر على الحالة البدنية والذهنية لدى جميع أفراد الفريق".

وختم الخطيب كلامه للاعبيه بقوله: "ارفعوا رؤوسكم انتم تلعبون للأهلي، يجب أن تفخروا بأنكم منتسبين لهذا الصرح الكبير وأنكم فخر لكل مشجعين ومنتسبين هذا الصرح الكبير".

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