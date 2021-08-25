الامارات | الأهلي المصري يحذر لاعبيه من المشاركة في الحفلات بسبب «ياسمين الخطيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحذر لاعبيه من المشاركة في الحفلات بسبب «ياسمين الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت إدارة الأهلي المصري، لاعبيها من حضور المناسبات العامة أو حفلات الزفاف في الفترة المقبلة، بعد مشاركة نجمي الفريق محمد مجدي «قفشه»، وأيمن أشرف، في حفل عقد قران وزفاف الاعلامية ياسمين الخطيب، والتي أعلنت بعده إصابتها بفيروس كورونا.

ووجه مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ تحذيرا شديد اللهجة إلى اللاعبين بتوقيع عقوبات على كل من يكسر تلك التعليمات في الأيام المقبلة.

وحرص «قفشه» على حضور حفل زفاف مدافع الأهلي المعار لنادي الجيش، أحمد علاء وشقيق لاعب الزمالك محمود علاء.

ووفقا لمصدر داخل الأهلي فإن «عبد الحفيظ»، اجتمع مع اللاعب وطلب منه الالتزام خاصة أن تلك المرحلة تحتاج لتركيز شديد ولا تحتمل غياب أي لاعب.

وأعلنت ياسمين الخطيب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من حفل زفافها، وكتبت في منشور لها على «فيسبوك»: «إيجابي كورونا.. أعتذر لكل الأحباء الذين حضروا عقد قراني، أرجو من الجميع أن يطمئنوا على أنفسهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».

وتخضع حاليا ياسمين الخطيب للعزل المنزلي وتحصل على العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بكوفيد 19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news