بلقطة من مباراة البنك وغزل المحلة.. لجنة الحكام تبرئ محمد معروف من احتفاله بالهدف الثاني لـ الزمالك في الانتاج الحربي

الشارقة - اميمة ياسر -

برأت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمد معروف، من اتهامات الاحتفال بالهدف الثاني للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء وحسم خلالها الفارس الأبيض لقب الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن مسئولو لجنة الحكام أوضحوا أن أن الحكم محمد معروف سبق وقام بنفس التصرف في مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة، أثناء تسجيل موسى دياوارا هدف التعادل للبنك الأهلي، مؤكدين أن هذا لا يعني أنه يحتفل بتعادل البنك الأهلي لكنه يحرص على متابعة اللعبة لاتخاذ القرار الصحيح في جزء من الثانية.

ونفى مسئولو لجنة الحكام ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الحكم الدولي محمد معروف وإحالته للتحقيق.

وأكد مسئولو اللجنة أنه بشكل عام هناك بعض الحركات التي يقوم بها الحكام داخل الملعب في محاولة منهم لاتخاذ القرار السليم ولا يمكن اعتبارها احتفالاً أو تفاعلاً مع أي فريق.

وكان الزمالك قد حقق الفوز الأهم في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعدنما تغلب على فريق الانتاج الحربي مساء أمس الثلاثاء بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من زمن المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

وحسم الزمالك لقب الدوري رسمياً للمرة الـ 13 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة واحدة، بعدما أصبح الفارق بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.