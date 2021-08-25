شكرا لقرائتكم خبر عن شامم ريحة دورى ..طارق السيد : الفار والعدالة فى المعاملة بين الفرق سر تتويج الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم مصر والزمالك الأسبق والمدير الفني للترسانة أن كان على يقين وقناعة من فوز الزمالك بلقب الدورى هذا الموسم ولذا أطلق عبارته الشهيرة"شامم ريحة الدورى في الزمالك هذا الموسم".

وصرح السيد في وقت سابق عبر تصريحات لتليفزيون الخليج 365 ، انه قال "شامم ريحة الدورى في الزمالك " لان الزمالك هو احسن فريق في مصر ويضم افضل لاعبين في الدورى مع وجود عوامل أخرى ساعدته ودعمت رايه بوجود عدالة بنسبة كبيرة بين الفرق خاصة مع تطبيق تقنية الفار في المباريات .

وقال نجم الزمالك السابق ان هناك عوامل أخرى مهمة مثل إقامة المباريات في توقيت واحد وكذلك تطبيق القوانين واللوائح على الجميع مع وجود الفار وعدالة التحكيم والمعيار الواحد على الكل والشعور بعدالة كلها أمور تجعل هناك روح المنافسة.

ويقول طارق السيد ما جعلنى أقول هذا التصريح هو أننى أعرف قيمة الزمالك والفرق الأخرى، الزمالك الآن من أفضل الأجيال التى جاءت فى تاريخ النادى وقادرون على صناعة الفارق فى كل لحظة، وعندما قلت هذا التصريح كان بناءً على وجهة نظري، وأرى أنهم قادرون على حسم الدورى إذا أرادوا ذلك.