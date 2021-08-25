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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. تعرف على منافسات البعثة المصرية غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف غدا الخميس البعثة المصرية البارالمبية فى طوكيو منافساتها بدورة الألعاب البارالمبية والتى تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر ان يخوض لاعبى تنس الطاولة و كرة الهدف والسباحة و الاثقال منافسات الغد كالتالى ..
منتخب السباحة الساعة 11:09
منتخب كرة الهدف سيدات مع تركيا الساعة 14:45
طه عبد المجيد لاعب رفع الأثقال الساعة 18:30.
فى تنس الطاولة ينافس كلا من .
هناء حماد
أيمن الزتاتى
سيد يوسف
سامح عيد