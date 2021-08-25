7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 أغسطس العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز بالدورى ،اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى مباريات الكأس والسوبر المحلى .

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى مباريات الكأس والسوبر المحلى

رفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة استقدام حكام أجانب لأى مباراة فى مسابقة الدورى العام أو كأس مصر أو السوبر المحلى، مؤكدين على ثقتهم فى الحكام المصريين لاسيما بعد تطبيق تقنية الفيديو.

150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز بالدورى

تنص لائحة المكافآت فى فريق الكرة بنادى الزمالك على حصول كل لاعب بالفريق الأول على 150 ألف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربى 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلى والزمالك لـ6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

الأهلى يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام أسوان بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى جهود لاعبه طاهر محمد طاهر فى مواجهة أسوان المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء ايقاف اللاعب الذى غاب عن مواجهة الجونة بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بفوز المارد الاحمر برباعية مقابل هدفين.

اتحاد الكرة يدرس توفير طائرة خاصة لمشاركة محمد صلاح والننى أمام الجابون

يدرس اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، تقديم عرض لناديى ليفربول وأرسنال الإنجليزيين لتوفير طائرة خاصة تنقل الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى من إنجلترا إلى الجابون للمشاركة فى المباراة الثانية للفراعنة أمام الجابون يوم 5 سبتمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

الاهلى يفسخ تعاقده مع جونيور أجايى بالتراضى