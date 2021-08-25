شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بانون لقيادة دفاع الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المغربي بدر بانون مدافع الأهلي من العودة لقيادة دفاع فريقه في مباراته ضد أسوان الجمعة المقبل في ختام منافسات الدوي للموسم الحالي 2020 / 2021، بعدما غاب عن الفريق الأحمر في مباراته ضد الجونة بسبب شكواه من آلام في الأسنان.

و أجرى بدر بانون جراحة في الأسنان ، وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه الأخيرة في مسابقة الدوري يوم الجمعة الماضي، بعدما تم استبعاده من قائمة مباراة الجونة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء بسبب شكواه من آلام في الأسنان.

وغاب بدر بانون عن الأهلي لفترة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منها ويعود لقائمة الأهلي ولكنه لم يشارك قبل أن تتسبب الإصابة في الأسنان من استبعاده في استبعاده من مباراة الجونة.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد.

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».