شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "النقطة المضيئة" للأهلى فى موسم ضياع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن يكون النقطة المضيئة للمارد الاحمر هذا الموسم رغم ضياع بطولة الدوري بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة لصالح الزمالك ، لاسيما بعد أن إقترب كثيراً من حسم لقب هداف الدوري لصالحه فى ظل امتلاكه 20 هدفاً بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة .

محمد شريف يواصل تحطيم الارقام القياسية فى الدوري

نجح محمد شريف لاعب الأهلي في معادلة رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف رقم 20 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى الجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على إستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 27 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

أرقام محمد شريف مع الاهلى