شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "النقطة المضيئة" للأهلى فى موسم ضياع الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استحق محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن يكون النقطة المضيئة للمارد الاحمر هذا الموسم رغم ضياع بطولة الدوري بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة لصالح الزمالك ، لاسيما بعد أن إقترب كثيراً من حسم لقب هداف الدوري لصالحه فى ظل امتلاكه 20 هدفاً بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة .محمد شريف يواصل تحطيم الارقام القياسية فى الدوري
نجح محمد شريف لاعب الأهلي في معادلة رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف رقم 20 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى الجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على إستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.أرقام محمد شريف مع الاهلى
محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 47 مباراة، من بينها 30 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 27 هدفا، بواقع 20 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.
محمد شريف يتوج هدافاً لدوري الابطال الافريقى
أثبت محمد شريف أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.
ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.
وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.