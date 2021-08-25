شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر كتيبة موسيمانى فى الأهلى بعد ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن العارمة فرضت نفسها على جنبات النادى الاهلى إثر ضياع بطولة الدوري الذى توج بها المارد الاحمر خمسة مواسم متصلة عقب تتويج الزمالك بطلا بفوزه على الانتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة قبل الاخيرة للمسابقة ، خسارة لقب الدورى وضعت ضغوطا كبيرة على الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى واللاعبين خلال المنافسات المتبقية في عام 2021 لتعويض الإخفاق .

ستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التي تنتظر الأهلى بعد بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز سينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت في نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.

ولم يتم تحديد موعدا للمباراة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي لم يتحدد موعدا لها حتى الآن، واتلى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

يدخل الاهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.