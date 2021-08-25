شكرا لقرائتكم خبر عن هل أغلق الاهلى ملف رحيل المالى أليو ديانج للدوري التركى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، ويؤدي ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.

وبات ديانج هدفا مطلوبا لنادى جالطة سراى التركى الذى يرغب الحصول على خدمات النجم المالى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تمسك إدارة الأهلي استمراره مع القلعة الحمراء وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: متى بدأت رحيلة اليو ديانج مع الاهلى ؟

ج: فى 5 يوليو 2019 أعلن الاهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو.

س: ماهو قيمة عرض جالطة سراى لضم ديانج ؟

ج: قدم نادي جالطة سراي عرضا بقيمة 5.5 مليون يورو للتعاقد على شراء اليو ديانج.

س: ماهو قرار الاهلى فى صفقة ديانج ؟

ج: رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة تخفيض المقابل المادى المطلوب للموافقة على احتراف المالى أليو ديانج فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد العرض الذى تلقاه من جالطة سراى التركى، وحدد الأهلى مبلغ 7 ملايين دولار للاستغناء عن ديانج أو الحصول على 6 ملايين دولار بجانب 20% من إعادة البيع.

س: هل أغلق الاهلى ملف رحيل ديانج؟

ج: لأ .. الاهلى يتمسك بمطالبه المادية ولكن فى حالة عدم الوصول للرقم الذى ينعش خزينة الاهلى سوف يتم التمسك بالنجم المالى وبقاؤه مع الفريق بالموسم الجديد.

س: وماذا عن موقف ديانج من الصفقة ؟

ج: ديانج منح مسئولى الاهلى حرية التصرف فى الصفقة مؤكداً أنه سيوافق على أى قرار يتخذه ناديه سواء بإتمام الصفقة ورحيله او استمراره لاسيما انه لايزال صغير السن وامامه فرص أخرى كثيرة ويشعر بالارتياح داخل القلعة الحمراء.

س: لماذا يتمسك الاهلى بإستمرار اليو ديانج ؟

ج: يكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق لذا يرفض الجهاز الفنى التفريط فى خدماته.