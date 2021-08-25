شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى : صممت ألعب مباراة حسم الدورى بالرغم من معاناتى من فيروس فى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك على تصميمه اللعب مع فريقه أمام الإنتاج الحربى فى مباراة أمس التى شهدت حسم لقب الدورى الممتاز بالفوز بنتيجة 2 / 0 للفارس الابيض بالرغم من معاناته من فيروس فى المعدة .

و قال الجزيرى فى تصريح لـبرنامج وان تو الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أنه فضل اللعب من أجل الوقوف بجانب زملاؤه فى مثل هذه المباراة الهامة .

كما أشاد الجزيرى باحتفالات الجماهيرالتى إنتظرت الفريق أمام مقر النادى ، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين واجهوا صعوبة فى ترك النادى بسبب كثرة عدد الجماهير .

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.