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دورة الألعاب البارالمبية..خسارة فايزة محمود وفوز سيد يوسف فى منافسات الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - خسرت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى امام نظيرتها المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3/0 بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو،  وتستمر حتى  5 سبتمبر. 

 

فى المقابل تغلب سيد يوسف على نظيره لاعب استراليا 3/1 فى أولى مبارياته بالبطولة اليوم أيضا .

 

خسر سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. 

 

كما خسر إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

 

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