شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية..خسارة فايزة محمود وفوز سيد يوسف فى منافسات الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى امام نظيرتها المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3/0 بدورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو، وتستمر حتى 5 سبتمبر.

فى المقابل تغلب سيد يوسف على نظيره لاعب استراليا 3/1 فى أولى مبارياته بالبطولة اليوم أيضا .

خسر سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبى أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1 فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

كما خسر إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة من اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020