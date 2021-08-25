في بيان رسمي.. فيفا يناشد رئيس وزراء إنجلترا بدعم لاعبي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو، بيانًا رسميًا، الأربعاء، للتعليق على أزمة رفض سماح لاعبي بريميرليج بالخروج من البلاد للمشاركة دوليًا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، أصدرت بيانًا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، ترفض من خلاله خروج بعض لاعبيها من البلاد للمشاركة مع منتخباتهم بسبب ظروف الحجر الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء بيان فيفا على النحو التالي:

لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل.

يُعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة.

ممتون للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري ، وكل نادٍ ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية.

يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم ، على وجه الخصوص ، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات. مباريات كأس العالم FIFA ، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف.

لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية القادمة.

أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة COVID-19.

وأحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة.

وكان نادي ليفربول رفض السماح لنجمه محمد صلاح من التواجد مع المنتخب المصري في الاستحقاق المقبل نظرًا لتواجد مصر ضمن "القائمة الحمراء" التي حددتها بريطانيا في سبتمبر المقبل.

قرار البريميرليج ينطبق على 60 لاعباً من 19 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين كان من المقرر سفرهم إلى 26 دولة من القائمة الحمراء.