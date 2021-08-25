شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولة دوري we المصري نسخة موسم (2020 - 2021).

"شيكابالا" كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأربعاء :"مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة الدوري، وإن شاء الله نفرحكوا في البطولات الجاية".

وتابع :"إهداء إلى أرواح العشرين شهيد، عمرو حسين وأبو ميدو وكل شهدائنا".

وكان نادي الزمالك حسم لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ33.

تتويج الزمالك بالدوري جاء قبل نهاية المسابقة المحلية بأسبوع حيث من المقرر أن تقام الجولة الختامية ضد فريق البنك الأهلي مساء الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في رصيده من نقاط 79 بفارق ست نقاط عن الوصيف فريق الأهلي والذي تعثر خلال هذه الجولة بالتعادل ضد الجونة على ملعب الأخير بنتيجة (3-3).