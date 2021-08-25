خاص.. برايتون يوضح تطورات صفقة انتقال بيرسي تاو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد نادي برايتون على تصريحات مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بعدما أعلن الأخير بانتقال بيرسي تاو إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مصدر من نادي برايتون قال عبر "الخليج 365" الأربعاء، :"بيرسي تاو لا يزال لاعبًا في برايتون، ومع كل احترامي ليس من شأن مدرب جنوب أفريقيا الحديث عن ذلك".

وأضاف :"سيتم الإغلان عن انتقال أي لاعب عند اكتمال الصفقة".

وأنهى :"اتحاد جنوب أفريقيا لا يُعلن عن انتقالاتنا".

ولم يشارك بيرسي تاو في آخر مباراتين مع براتيون حيث استبعد في مباراة بيرنلي بالجولة الأولى ثم مباراة واتفورد الأخيرة.

وكان هوجو بروس صرح لوسائل إعلام جنوب أفريقية، قائلاً :"أرسلنا دعوة إلى برايتون من أجل انضمام بيروسي تاو للمنتخب".

وكشف :"بعد 30 دقيقة تلقينا ردًا منهم قائلين إنه لم يُعد لاعبهم".

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أكدت في الساعات القليلة الماضية عن تواجد بيرسي تاو في مصر من أجل التفاوض مع الأهلي على التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أعلن عن رغبته في ضم بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أنه سبق وقاد اللاعب عندما كان في صنداونز.