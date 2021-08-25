الصفقات تتواصل.. فاركو يعلن التعاقد مع لاعب بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي فاركو، الأربعاء، التعاقد مع محمود عماد لاعب وسط بتروجيت ليكون رابع صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد (2021 - 2022).

وأفاد المركز الإعلامي لنادي فاركو، أن لاعب بتروجيت وقّع على عقد مدته خمسة مواسم، حيث اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية.

ومن المقرر أن ينضم عماد للتدريبات الجماعية مع زملائه استعدادًا للنسخة الجديدة من دوري we المصري.

وستكون صفقة عماد رابع صفقات فاركو بعد التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري ومحمد فؤاد القاد من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري القادم من صفوف الصفاقسي التونسي.

جدير بالذكر أن نادي فاركو صعد لدوري we المصري للمرة الأولى في تاريخه.