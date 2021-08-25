صفقات مانشستر سيتي | هاري كين يحسم الجدل حول مستقبله مع توتنهام

حسم هاري كين بشكل نهائي، الجدل القائم حول مستقبله مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي والانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد هاري كين في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إستمراره مع فريقه توتنهام هوتسبير خلال الموسم الجديد 2021/2022 وعدم الانتقال إلى فريق بيب جوارديولا.

وجاء في تغريدة هاري كين على تويتر ‏هاري كين: “كان من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية.”

واضاف قائد منتخب إنجلترا “سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100٪ على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح.”

وينتهي بهذا حلم بيب جوارديولا في ضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، أو يتأجل لوقت لاحق على أقل تقدير، ما يفتح الأبواب لكريستيانو رونالدو الراغب في الخروج من يوفنتوس الإيطالي.

وكان مانشستر سيتي قد قدم عرضاً أولاً من أجل هاري كين يبلغ 100 مليون جنيه استرليني، قبل أن يرفعه إلى حوالي 165 مليون جنيه استرليني وفقاً للتقارير الصحفية البريطانية، إلا أن رئيس توتنهام “دانييل ليفي” استطاع كبح جماح الإدارة الإمارتية في نهاية الأمر.