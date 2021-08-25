صفقات أتليتكو مدريد | ماثيوس كونها رابع صفقات سيميوني في الميركاتو الصيفي 2021

توصل أتلتيكو مدريد الاسباني وهيرتا برلين الألماني، إلى اتفاق بشأن انتقال ماثيوس كونها للروخي بلانكوس حيث وقع البرازيلي (22 عاماً) عقدًا مدته خمس سنوات، في رابع صفقات دييجو سيميوني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم مهاجم ريد بول لايبزيج السابق إلى صفقات اتليتكو مدريد الاسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، الارجنتيني دييجو دي بول القادم من أودينيزي و الفرنسي “بنجامين ليكومت” القادم من موناكو و البرتغالي “ماركوس بولو” القادم من فلومينينسي البرازيلي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هو لاعب متعدد الاستخدامات يمكنه اللعب في مراكز مختلفة – كمهاجم أو جناح أو حتى لاعب خط وسط مهاجم، وسيكلف خزائن حامل لقب الليجا الإسبانية، حوالي 30 مليون يورو، تذهب 2 ملايين منها، لفريقه السابق ريد بول لايبزيج.

كونها، هو نتاج أكاديمية كوريتيبا البرازيلي، انتقل إلى أوروبا في عام 2017 للانضمام إلى “اف سي سيون السويسري “حيث سجل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 29 مباراة.

ثم لعب البرازيلي موسمين في ريد بول لايبزيج الالماني، قبل أن ينضم إلى هيرتا برلين في يناير 2020 نظير 18 مليون يورو، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

دوليًا، تم استدعاء كونها من قبل المنتخب البرازيلي الأول تحت اشراف المدرب تشيتشي، لمواجهة كل من منتخب بوليفيا و منتخب البيرو في أكتوبر 2020.

وفاز هذا الصيف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مع منتخب السامبا، حيث لعب دورًا رئيسيًا، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كل مباريات في البطولة كأساسي – باستثناء مباراة نصف النهائي ضد الميكسيك، عندما أصيب – وسجل ثلاث أهداف في المنافسات.