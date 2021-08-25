هاري كين يعلن بقاءه في توتنهام هذا الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المهاجم الإنجليزي هاري كين استمراره مع فريقه توتنهام هذا الموسم وعدم الرحيل.

وقال كين، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء،: ”كانت من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية“.

وأضاف: ”سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح“.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أصبح مستعداً لتقبل فكرة البقاء مع الفريق هذا الموسم رغم اهتمام مانشستر سيتي بضمه في فترة الانتقالات الصفيية الجارية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن كين "قريب من البقاء ويبدو أنه سيركز على مشواره مع السبيرز“.

كما أفادت صحيفة ”فوتبول لندن“ بأن اللاعب "احترم قرار توتنهام ويتطلع لاستكمال الموسم“.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين، ولكن توتنهام رفض ذلك.

وقالت صحيفة ”تليجراف" الإنجليزية، إن إدارة توتنهام برئاسة دانييل ليفي لا تعتزم تخفيض سعر بيع كين المحدد بـ150 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ذلك لن يغير من موقف ليفي.

وأكدت أن ليفي يتمسك بتواجد هاري كين وعدم رحيله حيث يشعر بصعوبة إيجاد البديل المناسب لخلافته، في الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري.

يشار إلى أن نادي توتنهام فاز في أول مباراتين للدوري على مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ويستعد لمواجهة باكوس دي فيريرا في إياب تصفيات دوري المؤتمر التي خسر سبيرز الذهاب فيها بهدف دون رد.