بطولة إنكلترا: هاري كاين يعلن بقاءه مع توتنهام هذا الموسم

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لندن: أكّد مهاجم توتنهام الإنكليزي هاري كاين بقاءه مع فريقه اللّندني هذا الموسم، ليضع حدّ لتكهنات رحيله في ظل رغبة مانشستر سيتي بطل الدوري بالحصول على خدماته.

غرّد قائد منتخب إنكلترا في حسابه على تويتر "سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأكون مركّزًا 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".

وكان كاين قد أوضح رغبته في ترك نادي طفولته في مسعاه لإنهاء طول إنتظاره لحمل لقب أوّل في مسيرته.

ورغم ذلك، تلقّى اللّاعب البالغ 28 عاماً ترحيباً حاراً من جماهير توتنهام عند مشاركته الأولى هذا الموسم كبديل المباراة التي فاز فيها فريقه 1-صفر على ولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

وكتب كاين "كان مذهلاً رؤية استقبال جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقّيتها في الأسابيع القليلة الماضية".

هدّاف توتنهام

ونشأ كاين في صفوف توتنهام حيث بدأ مسيرته معه في عام 2011 وخاض 335 مباراة.

وكاين هو ثاني أفضل هدّاف في تاريخ توتنهام برصيد 221 هدفاً، وبفارق 45 هدفاً عن الرقم القياسي الذي سجّله جيمي غريفز.

ورغم ذلك، لم يتمكّن مع سجلّه الغزير من الأهداف من إنهاء جفاف الألقاب المتواصل في توتنهام منذ 13 عاماً.

وبالتالي، لا يزال أمامه ثلاث سنوات من عقد الممتد لست سنوات والذي وقّعه في العام 2018. ولذلك، فإنّ رئيس النادي دانيال ليفي يطالب بمبلغ 150 مليون جنيه (208 ملايين دولار) للتخلّي عن هدّافه.

ويأمل ليفي في أن يساعد بقاء كاين توتنهام في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما غاب عنه في العامين الماضيين.