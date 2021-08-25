شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حسام حسن من حسابات الزمالك واتجاه للإبقاء علي مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج حسام حسن مهاجم سموحة من حسابات الزمالك في التعاقدات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعدما كان اللاعب في مقدمة المهاجمين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان السبب في استبعاد حسام حسن من حسابات الزمالك، هو الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي فضل الاحتفاظ بمروان حمدي مع منحه مزيدا من الثقة ليكون دعم لخط الهجوم مع سيف الدين الجزيري والمهاجم الأجنبي المنتظر التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

في سياق مختلف يحصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي قيمة راتب شهر إضافي كمافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.

وتنص لائحة المكافات في فريق الكرة بنادي الزمالك علي حصول كل لاعب بالفريق الأول علي 150 الف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد الفوز امس علي الإنتاج الحربي 2/ 0 واتساع الفارق بين الأهلي والزمالك لـ 6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

كما تنص اللائحة علي حصول جميع اللاعبين المقيدين في الفريق علي المكافأة بالتساوى دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في المباريات لكل لاعب، ومن المنتظر ان تصرف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافأة الفوز بالدورى خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى جاء فوز الزمالك أمس علي الإنتاج الحربي ليحمل رقم 8 في تحقيق عدد مرات الفوز المتتالي هذا الموسم ليكون أول نادى فى بطولة الدورى يصل لـ8 انتصارات متتالية، حيث بدأها بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، وعلى غزل المحلة بثلاثية، وعلى الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وعلى الإسماعيلى بثنائية نظيفة، وعلى وادى دجلة بهدف نظيف، وسيراميكا بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

وفى المقابل، لم يحقق الأهلى هذا الموسم سوى 4 انتصارات متتالية فقط، كما لم يصل بيراميدز إلا لثلاثة انتصارات متتالية، بينما حقق الإسماعيلى 5 انتصارات متتالية.