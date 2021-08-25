شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع ميكيسوني وبيرسي تاو إجراءات الحضور للقاهرة والكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولى الاهلى مع الثنائى ميكيسونى وبيرسى تاو الوافدان الجدد للقلعة الحمراء إجراءات حضورهم للقاهرة خلال الساعات القادمة للخضوع للكشف الطبى والاعلان الرسمى عن إنضمامهم للأهلى ، ومن المقرر أن يصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني إلى القاهرة الجمعة المقبل من أجل الخضوع للاختبار الطبي.

و يعلن الأهلى عن ضم بيرسى تاو وميكيسونى مطلع الأسبوع المقبل بمجرد اجتياز اللاعبين للكشف الطبى، ويعلن عن ضم كريم فؤاد بنهاية مباراة إنبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها السبت المقبل.

حسم الأهلى صفقة الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح نادى سيمبا التنزانى مقابل مليون و50 ألف دولار لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، كما نجح النادى الأهلى فى حسم صفقة جناح فريق برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

وتؤكد إدارة الأهلي أن الفريق يضم حالياً ستة مدافعين هم بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، ورغم تألق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المُعار لسموحة إلا أن موسيماني يرفض فكرة استعادته الموسم المقبل لعدم حاجة الأحمر لمدافعين الموسم المقبل.

ورغم مطالب قطاع كبير من الجماهير بتدعيم مراكز أخرى في الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح رفضت فكرة تدعيم أكثر من مركز، فى مقدمتها الهجوم، ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم محمد شريف وصلاح محسن و أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ، ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني وبيرسي تاو.