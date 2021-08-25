الامارات | 4 ملاكمات مواطنات يخضن بطولة آسيا في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاكمات مواطنات يخضن بطولة آسيا في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أغسطس 2021

محمد فاضل-دبي.

تخوض اربع ملاكمات من منتخب الامارات النسوي بالملاكمة عند الرابعة عصر غد (الخميس) نزالاتهن في بطولة اسيا للشباب والناشئين المقامة في فندق لوميريديان المطار في دبي، بطموح عال وتطلعات كبيرة للفوز بميداليات ملونة في المحفل الاسيوي، وهن: جواهر غريب في وزن 46 كيلوغرام ورحمة المرشدي وزن 66 كيلوغرام وشهد خميس وزن 75 كيلوغرام ومريم عادل وزن 81 كيلوغرام.

ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني محمد مصبح الشبلي ويساعده المدرب المصري عادل العشري.

واكد الشبلي لـ"الامارات اليوم" ان الملاكمات جاهزات للمنافسة ولديهن حظوظ بالفوز بالرغم من انهن وقعن بقرعة قوية أمام بطلات يتمتعن بامكانيات فنية عالية.

وتابع: "ملاكمة البنات وصلت لمرحلة متقدمة تساعد على التفاؤل وبلغت نقلة نوعية تمهد لمستقبل مبهر وملاكماتنا اصبحن متطورات وينتظرهن مستقبل واعد وفي هذه البطولة ثقتنا عالية ان يحصلن على ميداليات رغم صعوبة المواجهات".

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