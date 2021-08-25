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الامارات | أول نادي اسثماري على مستوى الامارات ينضم لدوري الأولى

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محمد فاضل-دبي. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول نادي اسثماري على مستوى الامارات ينضم لدوري الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي «غلف إف سي» لكرة القدم عن مشاركته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة من قبل اتحاد كرة القدم باعتباره بطل دوري الدرجة الثانية للعام الماضي. ويعد «غلف إف سي» اول نادي استثماري على مستوى الدولة ينضم لدوري الهواة.

وكشف النادي عن مجلس الادارة الجديد برئاسة أحمد الطواش ويضم كل من الاعضاء: خالد نقي وعمر المرزوقي ومحمد النقبي وروضة المزروعي وعبد الله عمر عضوا ومديرا للنادي بينما سيكون رئيس النادي احمد نقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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